Син Карло Анчелотті – Давіде Анчелотті – був призначений головним тренером Лілля. Італійський фахівець підписав контракт на два роки повідомляє пресслужба французького клубу.

Давіде вперше приєднався до тренерського штабу свого батька під час його перебування в ПСЖ на посаді фітнес-тренера. Пізніше він став його асистентом під час його перебування в Евертоні (2019-2020) та під час його другого перебування в Реалі (2021-2025). Потім 36-річний тренер очолив Ботафого, але протримався там лише 5 місяців, демонстрував посередні результати, а потім посварився з керівництвом і пішов.

За підсумками минулого сезону Лілль посів третє місце в турнірній таблиці Ліги 1 і отримав путівку в основний етап Ліги чемпіонів.