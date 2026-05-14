Бразилія продовжила контракт із Карло Анчелотті на чотири роки
Італійський фахівець буде готувати національну команду до ЧС-2030 року
близько 2 годин тому
Конфедерація футболу Бразилії (CBF) офіційно продовжила контракт із головним тренером національної збірної Карло Анчелотті. Нова угода італійського фахівця розрахована до завершення чемпіонату світу 2030 року.
Рік тому я приїхав до Бразилії. З першої хвилини я зрозумів, що означає футбол для цієї країни. Ми працюємо над тим, щоб повернути збірну Бразилії на вершину світового футболу. Але CBF і я хочемо більшого. Більше перемог, більше часу, більше роботи. Ми дуже раді оголосити, що продовжимо працювати разом ще чотири роки. Йдемо разом до чемпіонату світу 2030 року. Дякую CBF за довіру. Дякую, Бразиліє, за теплий прийом і підтримку.
