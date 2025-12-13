Павло Василенко

Карло Анчелотті лише пів року працює зі збірною Бразилії, але за цей короткий час уже встиг переконати футбольну країну: саме він – людина, якій можна довірити майбутнє «Селесао». Як повідомляє AS, у січні італійський фахівець підпише новий контракт, який зробить його найбільш високооплачуваним тренером у світі. Угода діятиме до 2030 року.

66-річний наставник провів на чолі збірної лише вісім матчів – чотири перемоги, дві нічиї та дві поразки. Статистика не виглядає бездоганною, однак ключові результати в офіційних поєдинках дозволили Бразилії достроково гарантувати собі участь у наступному чемпіонаті світу.

У Бразильській конфедерації футболу повністю задоволені роботою Анчелотті. За інформацією джерел, сторони вже досягли принципової домовленості про продовження співпраці ще на чотири роки. Початковий контракт італійця був розрахований до завершення ЧС-2026, куди він привів команду після зміни Дорівала Жуніора.

На майбутньому чемпіонаті світу Бразилія зіграє в групі C разом зі Шотландією, Гаїті та Марокко. Перший матч «Селесао» відбудеться 13 червня в Нью-Джерсі проти марокканців – сенсаційних півфіналістів минулого мундіалю. Для Анчелотті це стане першим справжнім іспитом у боротьбі за золоту спадщину в Бразилії.

Згідно з інформацією світових ЗМІ, італієць наразі заробляє близько 10 мільйонів євро на рік.