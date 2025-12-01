Павло Василенко

Карло Анчелотті виступив із жорстким попередженням на адресу зірок збірної Бразилії. В інтерв’ю програмі Esporte Record на TV Record головний тренер бразильців наголосив, що участь Вінісіуса Жуніора та Неймара на чемпіонаті світу-2026 не гарантована. Лише ті, хто перебуватиме у бездоганній формі, отримають місце в складі.

Анчелотті прямо звернувся до Неймара, який не зіграв за збірну жодного матчу з моменту призначення італійця, а також попередив вінгера мадридського Реала. За словами тренера, конкуренція у нападі неймовірно висока – і національна команда не може дозволити собі брати на турнір гравців, які готові не на 100%.

«Він має бути на всі сто відсотків. У нас багато якісних футболістів, і я зобов’язаний обирати тих, хто повністю готовий. Це стосується не лише Неймара – те саме й щодо Вінісіуса. Якщо він буде готовий на 90%, я покличу того, хто на 100», – заявив Анчелотті.

Неймар не виходив на поле у складі «селесао» з жовтня 2023 року, коли травмувався у матчі з Уругваєм. Попри паузу, тренер визнає його талант і наголошує, що шанс потрапити на чемпіонат світу залишається – за умови, що форвард повернеться у топову форму.

«Йому просто не пощастило з травмою. Через це він не зміг досягти потрібного фізичного рівня. Але його талант – безсумнівний», – підсумував Анчелотті.

Чемпіонат світу пройде з 11 червня по 19 липня 2026 року. Турнір приймуть США, Канада та Мексика.