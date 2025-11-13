Павло Василенко

Карло Анчелотті, який нині очолює збірну Бразилії, поділився думкою про роботу свого наступника в мадридському Реалі – Хабі Алонсо. Італієць уважно стежить за виступами команди та не приховує поваги до колишнього підопічного.

Після завершення минулого сезону саме Алонсо змінив Анчелотті на тренерському містку «вершкових». Його Реал уже вийшов до півфіналу Клубного чемпіонату світу, а також демонструє впевнену гру в Ла Лізі та Лізі чемпіонів.

Попри це, іспанські медіа повідомляють, що не всі гравці задоволені його методами. Втім, Анчелотті не бачить причин для критики молодого наставника.

«Я дивлюся всі матчі Реала, бо хочу знати, як виступають бразильці. Команда грає чудово, виграє майже кожну зустріч. Але у футболі не завжди можна перемагати – іноді трапляється нічия. У Реалі я зрозумів одне: нічия – це прелюдія до кризи», – з усмішкою сказав Анчелотті.

Також італієць додав, що нинішні результати Реала дуже гарні.

«Результати Алонсо вражають. Реал Мадрид лідирує і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів. Чого ще можна очікувати?» – цитує Анчелотті видання AS.

Анчелотті добре знає Алонсо ще з часів спільної роботи в мадридському Реалі та мюнхенській Баварії. Італієць переконаний: його колишній півзахисник має всі якості, щоб досягти успіху на тренерському рівні.

«Я бачу міцну команду, особливо в обороні, і дуже ефективну в атаці. Мбаппе у блискучій формі, Беллінгем відновив кондиції. Хабі має всі шанси досягти великих успіхів», – підсумував Анчелотті.

Наразі Реал лідирує в Ла Лізі, набравши 31 очко в 12 поєдинках.

У наступному турі чемпіонату Іспанії «вершкові» на виїзді зіграють проти Ельче. Матч заплановано на 23 листопада. Початок гри о 22:00 за київським часом.