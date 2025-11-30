Сергій Разумовський

У 14-му турі іспанської Ла Ліги Бетис завдав чергового болючого удару Севільї, здобувши виїзну перемогу 2:0 в андалусійському дербі.

Після рівного першого тайму гості перехопили ініціативу після перерви. На 54-й хвилині Форнальс відкрив рахунок, точно пробивши після комбінації Бетиса. Севілья кинулася відіграватися, але натомість пропустила вдруге: Альтіміра подвоїв перевагу гостей, поставивши господарів у вкрай скрутне становище. Наприкінці Ромеро отримав пряму червону картку.

Напруга на трибунах росла разом із розчаруванням уболівальників Севільї. Емоції сягнули критичної межі – матч довелося призупинити приблизно на 15 хвилин після того, як пляшка, кинута з трибун, пролетіла зовсім недалеко від Вальєса. Після поновлення гри Севілья вже не зуміла організувати повноцінний штурм, а Бетис навіть у меншості грамотно контролював перебіг подій на полі. Завершальні хвилини минули без особливо гострих моментів, і гості впевнено втримали перевагу 2:0.

До вашої уваги огляд матчу.

Бетис набрав 24 очки і піднявся на п'яту сходинку. Севілья з 16 балами стала 13-ю.

Ла Ліга, 14-й тур

Севілья – Бетис 0:2

Голи: Форнальс, 54, Альтіміра, 69

Севілья: Влаходімос, Санчес, Аспілікуета, Маркан (Салас, 46), Кармона, Соу (Агуме, 70), Менді (А. Санчес, 61), Еджуке (Сьєрра, 79), Пеке, Гонсалес (Ромеро, 61), Адамс

Бетис: Вальєс, Руїбаль (Рікельме, 90), Бартра, Натан, Гомес, Деосса (Альтіміра, 62), Рока, Гарсія (Ортіс, 72), Форнальс (Родрігес, 90), Ез Абде, Кучо (Авіла, 90)

Попередження: Кармона (76) – Бартра (42), Руїбаль (52), Авіла (90+5)

Вилучення: Ромеро (84)