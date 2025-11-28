Феттель назвав фаворита наступного сезону Формули-1
Себастьян поділився очікуваннями щодо нового сезону
1 день тому
Фото: Getty Images
Чотириразовий чемпіон світу з Німеччини Себастьян Феттель у подкасті Beyond the Grid поділився прогнозами щодо майбутнього сезону Формули-1.
За його словами, у новому сезоні може з’явитися кілька «темних конячок», оскільки поки незрозуміло, як команди адаптують свої боліди під нові правила. Проте, на думку Феттеля, сильніша команда отримає перевагу після змін регламенту завдяки ефективній структурі.
Можна вважати, що McLaren буде фаворитом.
