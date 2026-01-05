Павло Василенко

Майбутнє Артема Довбика в Ромі опинилося під питанням. Український форвард готовий змінити клуб уже найближчим часом, а його представники активно працюють над пошуком нового варіанту продовження кар’єри. Про це повідомляє відомий італійський інсайдер Ніколо Скіра.

За його інформацією, агенти 28-річного нападника вже запропонували Довбика двом клубам Серії А. Назви потенційних претендентів наразі не розкриваються, однак інтерес до гравця на внутрішньому італійському ринку є цілком конкретним. У Ромі не виключають можливості розставання з українцем, якщо надійде прийнятна пропозиція.

Паралельно Довбик залишається у полі зору англійських клубів. Раніше повідомлялося, що римляни пропонували свого форварда одразу чотирьом представникам АПЛ та Чемпіоншипу – Лідсу, Вест Гему, Сандерленду та Евертону. В Англії українця розглядали як потенційне підсилення атаки, однак до предметних переговорів справа поки не дійшла.

Нинішній сезон складається для Довбика непросто. У складі Роми він провів 16 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився двома забитими м’ячами та двома результативними передачами. За оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість нападника збірної України становить 20 мільйонів євро, що робить його привабливим активом для клубів як Серії А, так і англійського ринку.