Сергій Разумовський

Нападник Роми Артем Довбик готовий залишити римський клуб. Про це в соцмережі X повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, 28-річного українця вже запропонували двом клубам Серії А. Раніше також з’являлися дані, що Довбика пропонували Лідсу, Вест Гему, а також Сандерленду та Евертону.

Раніше La Repubblica Napoli писала, що Довбик вважає завершеним свій етап кар’єри в Ромі та хотів би перезапустити її в іншому місці. Артем виступає за Рому з серпня 2024 року після переходу з Жирони за 30,5 млн євро, його контракт чинний до 30 червня 2029-го, а Transfermarkt оцінює форварда у 20 млн євро. У цьому сезоні він має два голи та два асисти в 15 матчах за клуб.

