Гасперіні пояснив, чому у Довбика не було шансів дати результат в останньому матчі Роми
Римляни поступились Аталанті
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні висловився про гру українського нападника Артема Довбика в матчі 20 туру Серії А проти Аталанти (0:1). Його слова наводить TuttomercatoWEB.
Аталанта добре готова фізично. Рома грала у свою гру та створила більше моментів, ніж Аталанта, яка, коли контратакує, робить це якісно. Шкода, що ми не добили їх; ці ігри побудовані на моментах, яких у Довбика та Фергюсона не було, - пояснив Гасперіні.
Тренер Довбика не стримував емоцій після програного матчу Аталанті.