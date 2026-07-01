Олександр Сукманський

У 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 збірна Англії зустрінеться з ДР Конго. Матч відбудеться в Атланті 1 липня (19:00), де команда Томаса Тухеля спробує зробити ще один крок до вирішальних стадій турніру.

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Форма команд

Англія посіла перше місце у групі L, завершивши груповий етап перемогою над Панамою (2:0). Попри це, виступ команди залишив неоднозначне враження. Під керівництвом Томаса Тухеля англійці виграли 10 з 11 офіційних матчів, однак єдина осічка припала саме на поєдинок проти африканської збірної — нічию з Ганою.

ДР Конго вперше в історії зіграє в плейоф чемпіонату світу. Команда вийшла до 1/16 фіналу як одна з найкращих збірних, що посіли треті місця у своїх групах. Вирішальною стала перемога над Узбекистаном (3:1), а нічия з Португалією на старті турніру підтвердила, що африканська команда здатна нав'язати боротьбу фаворитам.

Історія протистояння

Збірні Англії та ДР Конго раніше між собою не зустрічалися.

Водночас англійці вже двічі грали проти представників Африки у плейоф чемпіонатів світу і в обох випадках здобували перемоги.

Цікава статистика

Сім з дев'яти останніх матчів Англії завершилися з тоталом менше 2,5 гола.

Шість з восьми останніх голів англійці забили після перерви.

У 13 із 16 останніх матчів ДР Конго було забито менше трьох м'ячів.

Збірна ДР Конго не забивала до 30-ї хвилини в десяти матчах поспіль.

Ключові футболісти та кадрова ситуація

Гаррі Кейн після гола Панамі став найкращим бомбардиром збірної Англії в історії чемпіонатів світу, маючи 11 забитих м'ячів.

У складі ДР Конго головною ударною силою є Йоане Вісса, який забив три з чотирьох голів своєї команди на нинішньому турнірі.

Перед матчем Англія має кадрові проблеми. У поєдинку з Панамою травмувався Джаррелл Куанса, а Ріс Джеймс також недоступний. ДР Конго підходить до гри без суттєвих втрат.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Англія — ДР Конго так: коефіцієнт на перемогу англійців — 1.29, на перемогу конголезців — 14.5. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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