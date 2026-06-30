Сергій Разумовський

Манчестер Юнайтед може повернути нападника Маркуса Решфорда до першої команди напередодні старту нового сезону. Про це у соцмережі X повідомляє Фабріціо Романо.

🚨 Manchester United had direct contact with Rashford camp, amicable talks with #MUFC.



Man Utd open to welcoming Rashford back to training and Marcus open to start pre-season under Carrick.



No guarantee he stays yet with eventual bids to be considered later on but important… pic.twitter.com/daWNXNgGy1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 30, 2026

За даними джерела, манкуніанці підтримують контакт із представниками 28-річного форварда та готові дозволити йому розпочати передсезонну підготовку разом із основною командою. Сам Решфорд також, як зазначається, налаштований повернутися до тренувального процесу під керівництвом Майкла Керріка.

Втім, остаточне рішення щодо майбутнього англійського нападника наразі ще не ухвалене. У клубі не виключають, що ситуація може змінитися, якщо надійдуть відповідні трансферні пропозиції.

Минулого сезону Решфорд виступав за Барселону на правах оренди. У складі каталонського клубу він провів 49 матчів, у яких відзначився 14 голами та 11 результативними передачами.

Нагадаємо, Решфорд відзначився голом за збірну Англії на чемпіонаті світу-2026.