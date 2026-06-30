Переворот у кар'єрі Решфорда. Англійському нападнику знову довіряють в МЮ
Оренда до Барселони пішла на користь
близько 1 години томуПідписатися в
Манчестер Юнайтед може повернути нападника Маркуса Решфорда до першої команди напередодні старту нового сезону. Про це у соцмережі X повідомляє Фабріціо Романо.
За даними джерела, манкуніанці підтримують контакт із представниками 28-річного форварда та готові дозволити йому розпочати передсезонну підготовку разом із основною командою. Сам Решфорд також, як зазначається, налаштований повернутися до тренувального процесу під керівництвом Майкла Керріка.
Втім, остаточне рішення щодо майбутнього англійського нападника наразі ще не ухвалене. У клубі не виключають, що ситуація може змінитися, якщо надійдуть відповідні трансферні пропозиції.
Минулого сезону Решфорд виступав за Барселону на правах оренди. У складі каталонського клубу він провів 49 матчів, у яких відзначився 14 голами та 11 результативними передачами.
Нагадаємо, Решфорд відзначився голом за збірну Англії на чемпіонаті світу-2026.
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