Англія у другому таймі достинула Панаму і виграла групу L на ЧС-2026
Європейці здобули три очки
30 хвилин томуПідписатися в
Фото: Getty Images
Англія підтвердила своє місце фаворита, перемігши Панаму з рахунком 2:0 у матчі групи L на чемпіонаті світу 2026 року. Долю поєдинку вирішила п'ятихвилинна серія у другому таймі, голи забили Джуд Беллінгем та рекордсмен за кількістю голів Гаррі Кейн.
Центральноамериканська команда залишає турнір, не забивши жодного гола.
Збірна Англії вийшла в 1/16 фіналу ЧС-2026, де зіграє з ДР Конго (1 липня).
Чемпіонат світу-2026, 3-й тур
Група L
Панама – Англія – 0:2
Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67.