Павло Василенко

Англія підтвердила своє місце фаворита, перемігши Панаму з рахунком 2:0 у матчі групи L на чемпіонаті світу 2026 року. Долю поєдинку вирішила п'ятихвилинна серія у другому таймі, голи забили Джуд Беллінгем та рекордсмен за кількістю голів Гаррі Кейн.

Центральноамериканська команда залишає турнір, не забивши жодного гола.

Збірна Англії вийшла в 1/16 фіналу ЧС-2026, де зіграє з ДР Конго (1 липня).

Чемпіонат світу-2026, 3-й тур

Група L

Панама – Англія – 0:2

Голи: Беллінгем, 62, Кейн, 67.