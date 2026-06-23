Олександр Сукманський

Збірні Англії та Гани зустрінуться в Бостоні в матчі другого туру групи L чемпіонату світу-2026. Перемога в цьому поєдинку може дозволити одній із команд достроково забезпечити собі місце в плейоф турніру.

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Новини команд та поточна форма

Англія видала один із найяскравіших матчів стартового туру чемпіонату світу, здобувши перемогу над Хорватією з рахунком 4:2. Вирішальним став другий тайм, у якому команда змогла переломити хід зустрічі та забезпечити собі успішний старт на турнірі.

Водночас два пропущені м’ячі ще до перерви викликали певні питання щодо надійності оборони. Востаннє англійці пропускали більше одного гола в матчі проти представника Африки у червні минулого року, коли поступилися Сенегалу з рахунком 1:3.

Одним із головних героїв стартового поєдинку став Гаррі Кейн. Після матчу з Хорватією нападник зрівнявся з Гарі Лінекер за кількістю голів за збірну Англії на чемпіонатах світу. Тепер на рахунку обох по десять м’ячів.

Команда Томас Тухель програла лише один із останніх 11 матчів, здобувши дев’ять перемог та один раз зігравши внічию. Така статистика дозволяє англійцям із оптимізмом дивитися на перспективи у груповому етапі.

Гана також стартувала на турнірі з перемоги, хоча успіх у матчі проти Панами виявився значно складнішим. Африканська команда здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0 завдяки пізньому голу.

Цей результат дозволив збірній Гани перервати серію з шести матчів без перемог, яка включала одну нічию та п’ять поразок.

Втім, історія виступів на чемпіонатах світу не надто сприяє африканській команді. Лише одного разу раніше Гана змогла виграти два матчі групового етапу одного мундіалю.

Додатковим приводом для занепокоєння є те, що ганці програли три останні матчі проти збірних, які входять до топ-20 рейтингу ФІФА, щоразу пропускаючи рівно два м’ячі. Тепер на них чекає зустріч із четвертою командою рейтингу — Англією.

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Історія протистоянь

Єдиний попередній матч між командами завершився нічиєю 1:1 у 2011 році.

Англія не програє представникам Африки в рамках чемпіонатів світу вже вісім матчів поспіль. За цей період англійці здобули п’ять перемог та тричі зіграли внічию.

Гана провела сім матчів чемпіонатів світу проти європейських збірних, з яких програла чотири, виграла два та один завершила внічию.

Цікаві факти та статистика

Англія подавала щонайменше вісім кутових у кожному з останніх чотирьох міжнародних матчів.

У дев’яти з останніх 11 поєдинків Англії результат першого тайму повторювався після фінального свистка.

Гана не забивала до перерви в жодному з останніх восьми матчів.

У восьми з десяти останніх поєдинків Гани після перерви забивалося більше голів, ніж у першому таймі.

Ключові гравці та кадрова ситуація

Джуд Беллінгем забив третій гол Англії у матчі проти Хорватії. Якщо 22-річний півзахисник візьме участь у зустрічі з Ганою, він стане наймолодшим футболістом в історії збірної Англії, який досягне позначки у 50 матчів за національну команду. Англія програла лише один із семи матчів, у яких Беллінгем відзначався забитим м’ячем.

Переможний гол у ворота Панами забив Калеб Єренкі. Він відзначався після 60-ї хвилини в кожному з двох останніх матчів збірної Гани.

Після гри з Хорватією певний дискомфорт відчував Деклан Райс.

У складі Гани під питанням залишається участь воротаря Лоуренс Аті-Зігі, який зазнав ушкодження в матчі проти Панами.

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