Сергій Разумовський

У першому турі групового етапу чемпіонат світу-2026 збірна Англії здобула перемогу над Хорватією у матчі першого туру групового етапу чемпіонату світу-2026. Поєдинок групи L завершився з рахунком 4:2 на користь команди Томаса Тухеля.

Перший тайм вийшов надзвичайно результативним. Англійці двічі виходили вперед завдяки Гаррі Кейну: спочатку форвард реалізував пенальті на 12-й хвилині, а згодом забив з гри. Втім, Хорватія щоразу знаходила відповідь. Спершу Батуріна зрівняв рахунок, а вже у компенсований до першого тайму час Муса засвітив 2:2 на табло.

Після перерви Англія швидко повернула собі перевагу. На 47-й хвилині Джуд Беллінгем здійснив сольний прохід флангом і точним ударом вразив кут воріт хорватів. Наприкінці матчу Хорватія пішла вперед у спробі вирвати нічию, але пропустила контратаку. На 85-й хвилині Маркус Решфорд спокійно обіграв Станішича та обвідним ударом встановив остаточний рахунок — 4:2.

Після цієї перемоги Англія набрала три очки та очолила групу L. Хорватія стартувала без очок, однак залишається фаворитом у боротьбі за другу позицію. Інший матч групи проведуть збірні Гани та Панами.

Чемпіонат світу-2026. Груповий етап, перший тур

Англія – Хорватія 4:2

Голи: Кейн, 12 (пен.), 42, Беллінгем, 47, Решфорд, 85 – Батуріна, 36, Муса, 45+5

Англія: Пікфорд, О'Райллі, Стоунз (Геї, 87), Конса, Джеймс, Райс (Роджерс, 72), Андерсон, Гордон (Рашфорд, 72), Беллінгем (Спенс, 80), Мадуеке (Сака, 72), Кейн

Хорватія: Лівакович, Гвардіол, Вушкович (Пашаліч, 66), Шутало, Перішич, Пашаліч (Крамарич, 79), Модрич (Ковачич, 58), Станішич, Батуріна (Влашич, 79), Сучич, Муса (Матанович, 66)