Сергій Разумовський

У півфіналі Кубка Англії Манчестер Сіті здобув вольову перемогу над Саутгемптоном з рахунком 2:1 і пробився до фіналу турніру.

Команда Пепа Гвардіоли опинилася у ролі наздоганяючої після того, як на 79-й хвилині рахунок відкрив Азаз і вивів Саутгемптон уперед. Однак Манчестер Сіті дуже швидко зумів переламати хід зустрічі.

Головним героєм матчу став Жеремі Доку. Саме він на 82-й хвилині відновив рівновагу, а вже через п’ять хвилин віддав результативну передачу на Ніко Гонсалеса, який забив переможний м’яч.

Таким чином, Манчестер Сіті вийшов до фіналу Кубка Англії, де зіграє проти переможця іншого півфінального протистояння — Челсі або Лідса. Вирішальний матч турніру запланований на неділю, 26 квітня.

Кубок Англії, півфінал

Манчестер Сіті – Саутгемптон 2:1

Голи: Доку, 82, Ніко Гонсалес, 87 – Азаз, 79

У 34-му турі англійської Прем’єр-ліги одразу кілька матчів принесли несподівані результати. Однією з головних сенсацій стала поразка Астон Вілли, яка на виїзді мінімально поступилася Фулгему з рахунком 0:1. Єдиний м’яч у зустрічі ще до перерви забив Райан Сессеньйон на 43-й хвилині. У середині другого тайму господарі могли подвоїти перевагу, однак гол Кастаня на 66-й хвилині був скасований через порушення правил.

Не менш несподіваним став результат у Лондоні, де Евертон програв Вест Гему — 1:2. Господарі відкрили рахунок завдяки Томашу Соучеку. Наприкінці зустрічі «іриски» зуміли відігратися — на 88-й хвилині відзначився Д’юзбері-Голл. Однак уже в компенсований час Вілсон приніс перемогу Вест Гему, забивши вирішальний м’яч на 92-й хвилині.

Український захисник Евертона Віталій Миколенко провів на полі весь матч і продемонстрував солідну індивідуальну статистику. Він виграв 75% єдиноборств — шість із восьми, при цьому був бездоганним у верховій боротьбі, вигравши всі три дуелі, а також здобув перемогу у трьох із п’яти єдиноборств на землі. Крім того, Миколенко виконав один із двох вдалих підкатів, здійснив один прохід дриблінгом, зробив чотири вибивання та двічі повертав м’яч своїй команді.

У передачах українець також був достатньо точним — 37 із 47 пасів досягли адресата, що становить 79%. З них 13 передач були виконані в останній третині поля. Загалом він мав 79 дотиків до м’яча, віддав сім передач у штрафний майданчик суперника та заробив один фол. За підсумками матчу його гру оцінили в 7,1 бала.

У ще одному поєдинку Тоттенгем на виїзді здолав Вулвергемптон, який уже втратив шанси на збереження місця в еліті. Перемогу лондонцям приніс точний удар Пальїньї на 82-й хвилині — матч завершився з рахунком 1:0.

Арсенал також здобув важливу перемогу, мінімально перегравши Ньюкасл — 1:0. Єдиний гол у зустрічі був забитий уже на 9-й хвилині, коли відзначився Езе. Завдяки цьому успіху лондонці набрали 73 очки й відірвалися від Манчестер Сіті на три бали, хоча у команди Пепа Гвардіоли ще є матч у запасі.

У турнірній таблиці МЮ, Ліверпуль і Астон Вілла мають по 58 очок та займають місця з третього по п’яте. Фулгем із 48 балами піднявся до топ-10, випередивши Евертон, у якого 47 пунктів. У нижній частині таблиці Вест Гем із 36 очками продовжує випереджати Тоттенгем, який має 34 бали, у боротьбі за виживання.

АПЛ, 34-й тур

Фулгем – Астон Вілла 1:0

Гол: Сессеньйон, 43

Вест Гем – Евертон 2:1

Голи: Соучек, 51, Вілсон, 90+2 – Д'юзбері-Голл, 88

Вулвергемптон – Тоттенгем 0:1

Голи: Пальїнья, 82

Арсенал – Ньюкасл 1:0

Голи: Езе, 9