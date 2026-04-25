Сергій Разумовський

Сергій Ребров може продовжити тренерську кар’єру в чемпіонаті Греції. За інформацією журналіста Евангелоса Міхоса, колишній наставник збірної України останніми днями перебуває в Афінах, де може провести важливі перемовини щодо свого майбутнього.

Як повідомляє джерело, найбільший інтерес до українського фахівця виявляє Панатінаїкос. Грецький клуб розглядає кандидатуру Реброва на тлі ймовірного завершення співпраці з Рафаелем Бенітесом. У клубі, ймовірно, шукають нового тренера вже найближчим часом, оскільки сезон наближається до завершення і часу на ухвалення рішень залишається небагато.

Втім, інтерес до Реброва не обмежується лише Панатінаїкосом. Кандидатуру українського спеціаліста також вивчають АЕК та Олімпіакос. Таким чином, один із найвідоміших українських тренерів може опинитися в центрі уваги одразу кількох грандів грецького футболу.

Особливо привабливим варіантом виглядає саме Панатінаїкос — один із найуспішніших клубів країни. В активі афінської команди 20 чемпіонських титулів, 18 Кубків Греції та три Суперкубки країни. Це робить клуб одним із найстатусніших у грецькому футболі та потенційно дуже цікавим місцем роботи для тренера такого рівня, як Ребров.