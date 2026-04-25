Дубль Яремчука приніс Ліону перемогу над Осером у матчі Ліги 1
Ще один гол за ліонців забив Толіссо
близько 2 годин тому
У матчі 31-го туру французької Ліги 1 Ліон на власному полі обіграв Осер. Головним героєм зустрічі став український нападник Роман Яремчук, який оформив дубль.
Господарі відкрили рахунок уже на 19-й хвилині — Яремчук у дотик замкнув навіс Абнера Вінісіуса з лівого флангу. Попри те, що гості відігралися зусиллями Сіналі Діоманде ще до перерви, у другому таймі «ткачі» знову заволоділи перевагою. Спочатку Корентен Толіссо вивів ліонців уперед, а на 60-й хвилині він же асистував Яремчуку, який вдруге переправив м’яч у сітку. Хоча Браян Око згодом скоротив відставання Осера, команда Паулу Фонсеки втримала переможний результат.
Український форвард з’явився у стартовому складі та відіграв 77 хвилин.
Ліга 1. 31-й тур
Ліон – Осер – 3:2
Голи: Яремчук, 19, 71, Толіссо, 66 – Діоманде, 35, Око, 88
Завдяки цій перемозі Ліон набрав 57 очок і закріпився на третьому місці в турнірній таблиці Ліги 1. Свій наступний матч команда проведе 3 травня проти Ренна.
