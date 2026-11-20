Павло Василенко

УЄФА застосувала дисциплінарні санкції до Англійської футбольної асоціації через поведінку вболівальників збірної Англії під час матчу Ліги націй проти Іспанії в Мадриді. Поєдинок, який відбувся в неділю, завершився перемогою англійців із рахунком 3:2.

Європейський футбольний орган пояснив своє рішення «расистською та/або дискримінаційною поведінкою» фанатів. Збірна Англії отримала умовну заборону на продаж квитків на один виїзний матч. Виконання покарання відклали на два роки, тож санкція набуде чинності лише в разі повторного порушення протягом цього періоду.

Крім того, Англійську футбольну асоціацію оштрафували на 15 тисяч євро.