Олександр Сукманський

Збірна Англії розпочне свій шлях на чемпіонаті світу-2026 поєдинком проти Хорватії в Техасі. Для англійців цей турнір є черговою спробою перервати майже 60-річне очікування нового міжнародного титулу.

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Під керівництвом Томаса Тухеля англійська команда підійшла до мундіалю після бездоганної кваліфікаційної кампанії, в якій виграла всі матчі та не пропустила жодного м’яча. Перед стартом турніру англійці також здобули дві перемоги в контрольних зустрічах, не дозволивши суперникам відзначитися.

Історія також на боці Англії: команда зазнала лише однієї поразки в останніх восьми стартових матчах чемпіонатів світу. Крім того, після завершення Євро-2024 лише одна європейська збірна змогла здолати англійців.

Хорватія також пройшла відбір без поразок, здобувши сім перемог і одного разу зігравши внічию. Водночас результати останніх товариських матчів були неоднозначними: дві перемоги та дві поразки. Додаткові запитання викликає оборона команди, яка пропускала в кожній із чотирьох останніх зустрічей.

Попри це, хорвати залишаються одним із найнебезпечніших суперників на турнірі. На двох попередніх чемпіонатах світу команда доходила щонайменше до півфіналу та не програла жодного матчу групового етапу.

Особливого значення протистоянню додає півфінал ЧС-2018, коли Хорватія вибила Англію з боротьби за трофей. Втім, це єдина перемога хорватів у шести останніх очних матчах між командами.

Серед ключових гравців Англії залишається Гаррі Кейн, який забив вісім м’ячів на двох попередніх чемпіонатах світу. Для Хорватії особливим може стати вихід на поле Луки Модрича, який у разі участі увійде до вузького кола футболістів, що зіграли на п’яти мундіалях.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Англія - Хорватія так: коефіцієнт на перемогу Англії — 1.75, на перемогу Хорватії — 5.75. Хто вийде сильнішим – обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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