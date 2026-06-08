Павло Василенко

Дев'ять людей отримали поранення внаслідок стрілянини в Канзас-Сіті лише за кілька днів до прибуття збірної Англії до міста на чемпіонат світу 2026 року. Інцидент стався близько 4:00 ранку за місцевим часом у районі Труст-авеню. Поліцію викликали за повідомленнями про постріли, і після прибуття офіцери виявили велику групу людей, які розійшлися.

Трьох жінок знайшли пораненими на місці події та доставили до лікарні. Пізніше поліцію повідомили про ще шістьох жертв, яких доставили до лікарень на приватних автомобілях. Усі дев'ять постраждалих – дорослі, і, за останньою інформацією, мають травми, що не загрожують життю.

Збірна Англії має прибути до Канзас-Сіті в суботу, 13 червня, після тренувального табору у Флориді.

Чемпіонат світу розпочнеться 11 червня матчем між Мексикою та Південною Африкою. Це повторення першого матчу турніру 2010 року. Фінал заплановано на 19 липня.

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