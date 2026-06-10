Павло Василенко

Навколо бази збірної Хорватії напередодні чемпіонату світу розгорівся скандал. Менеджера готелю в Александрії, штат Вірджинія, де зупинилася команда, звільнили за витік інформації.

Хорватських гравців зустрічали сотні вболівальників біля готелю, який має угоду про конфіденційність з Хорватською федерацією футболу та ФІФА. Однак менеджер з кейтерингу порушив цю угоду і був негайно звільнений.

Як повідомляє Jutarnji list, він розповів, що Хорватська футбольна асоціація вимагала, щоб під час перебування гравців подавалися два хорватських вина. Незважаючи на те, що дані не були особливо важливими, чоловік втратив роботу.

Він дав інтерв'ю анонімно, але його легко викрили, зокрема, тому що він зізнався, що кілька разів бував у Хорватії.

Цікаво, що основним раціоном хорватів будуть страви з морепродуктів, які для них готуватиме їхній шеф-кухар з асоціації, і все для того, щоб вони могли харчуватися корисно та мати легкі страви через сильну спеку в США.

Команда Златко Даліча розпочне турнір матчем проти Англії 17 червня.

На відміну від попередніх великих турнірів, автобус, що перевозив команду, не мав жодних хорватських розпізнавальних знаків. Подорож з аеропорту до готелю в супроводі поліції зайняла довше, ніж очікувалося, – приблизно годину сорок хвилин.

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