Олександр Сукманський

У півфіналі чемпіонату світу в Атланті відбудеться черговий розділ одного з найпринциповіших футбольних протистоянь. Англія та Аргентина проведуть шостий очний матч у межах мундіалю, а переможець вийде до фіналу турніру.

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Збірна Англії не демонструвала переконливої гри протягом чемпіонату, однак у плей-оф зуміла проявити характер. У чвертьфіналі команда Томаса Тухеля поступалася Норвегії, але здобула перемогу з рахунком 2:1 після додаткового часу. Для англійців це вже четвертий півфінал великого міжнародного турніру з 2018 року. Востаннє збірна грала у фіналі чемпіонату світу в 1966 році, коли здобула титул.

Аргентина підходить до півфіналу в статусі чинного чемпіона світу. Команда Ліонеля Скалоні виграла всі шість матчів на нинішньому турнірі та довела загальну переможну серію на чемпіонатах світу до 12 поєдинків. У чвертьфіналі аргентинці лише в додатковий час переграли Швейцарію, яка після вилучення завершувала матч у меншості, з рахунком 3:1.

Перед півфіналом Аргентина є найрезультативнішою командою турніру, забивши 17 м'ячів. Це лише на один гол менше за національний рекорд, встановлений на чемпіонаті світу 1930 року.

Історія особистих зустрічей також додає інтриги. У 14 матчах між збірними Англія здобула шість перемог, Аргентина – три, ще п'ять поєдинків завершилися внічию. Водночас дві останні перемоги аргентинців над англійцями були саме на чемпіонатах світу – у 1986 та 1998 роках. Після цього Англія не програє супернику вже три очні зустрічі, вигравши дві з них.

Серед статистичних фактів варто відзначити, що Англія не змогла пройти жодного суперника з першої четвірки рейтингу ФІФА у матчах плей-оф великих турнірів. Крім того, у нинішньому плей-оф англійці виконали лише 11 кутових.

Аргентина ж забиває щонайменше три м'ячі у чотирьох поспіль матчах чемпіонату світу, що є другою найдовшою такою серією в історії турніру. У шести з останніх семи матчів команди було забито понад два голи.

Особливу увагу буде прикуто до лідерів команд. Джуд Беллінгем оформив по дублю в двох попередніх матчах плей-оф, а Гаррі Кейн проведе 121-й матч за збірну Англії та стане рекордсменом команди за кількістю ігор серед польових футболістів.

У складі Аргентини Ліонель Мессі підходить до півфіналу як найкращий бомбардир в історії чемпіонатів світу з 21 голом, а також автор 10 результативних передач, кожна з яких була віддана різним партнерам.

Через дискваліфікацію Англії не допоможе Джарелл Кванса. Деклан Райс у чвертьфіналі був замінений після першого тайму через погане самопочуття. У збірної Аргентини Леандро Паредес і Крістіан Ромеро достроково залишили поле в попередньому матчі, однак очікується, що обидва будуть готові до півфіналу.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Англія — Аргентина так: коефіцієнт на перемогу англійців — 2.8, на перемогу аргентинців — 3.09. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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