Сергій Разумовський

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини здобула непросту перемогу над Швейцарією та продовжила захист титулу на світовій першості.

Для чинних чемпіонів світу матч розпочався майже за ідеальним сценарієм. Аргентина з перших хвилин намагалася контролювати м’яч, діяла впевнено і швидко отримала винагороду за активність попереду. Ліонель Мессі знайшов передачею Алексіса Макаллістера, а півзахисник холоднокровно скористався своїм моментом і відкрив рахунок у зустрічі.

Після швидкого гола здавалося, що аргентинці зможуть спокійно вести гру у зручному для себе темпі. Команда не дозволяла Швейцарії створювати багато небезпеки біля власних воріт. Однак поступово швейцарці адаптувалися до темпу матчу та почали сміливіше відповідати своїми атаками.

Після перерви Аргентина сама ускладнила собі завдання. Захисники чинних чемпіонів світу втратили концентрацію в одному з епізодів і не встежили за Ндоєм. Швейцарський футболіст скористався шансом і відновив рівновагу, повернувши інтригу в матч. Цей гол помітно додав упевненості Швейцарії, тоді як аргентинцям довелося знову шукати шляхи до воріт суперника.

Здавалося, що ситуація для Аргентини має спроститися після вилучення Бріля Емболо. Форвард Швейцарії, вже маючи жовту картку, пішов на безглузду симуляцію, за що отримав друге попередження та залишив свою команду в меншості. Проте навіть чисельна перевага не допомогла аргентинцям вирішити долю поєдинку в основний час.

Швейцарія після вилучення діяла дисципліновано, компактно оборонялася і намагалася максимально затягнути матч. Аргентина володіла ініціативою, але їй бракувало точності в завершальній стадії атак. Команда створювала тиск, однак не могла перетворити його на другий забитий м’яч до фінального свистка основного часу.

У підсумку переможця довелося визначати в екстратаймах. Перший додатковий тайм також не приніс Аргентині бажаного результату, хоча команда продовжувала шукати момент для вирішального удару. Швейцарці вже відверто грали на виснаження суперника та сподівалися дотягнути до серії пенальті.

Втім, у другому екстратаймі Аргентина все ж дотиснула суперника. Хуліан Альварес опинився у потрібному місці в потрібний момент і знову вивів свою команду вперед. Цей гол став ключовим у матчі, адже Швейцарії, яка грала в меншості, було вкрай складно організувати повноцінний штурм у відповідь.

Остаточну крапку у зустрічі поставив Лаутаро Мартінес. На останній хвилині нападник забив третій м’яч Аргентини та зняв усі питання щодо переможця. Після цього стало зрозуміло, що команда Ліонеля Скалоні продовжить виступи на турнірі та зіграє у півфіналі.

Аргентина вийшла до наступного раунду, де 15 липня зустрінеться зі збірною Англії. Цей матч стане для чинних чемпіонів світу першим по-справжньому топовим випробуванням на шляху до фіналу.

Окремо варто зазначити, що Ліонель Мессі вперше на цьому чемпіонаті світу не зміг відзначитися голом. Аргентинський лідер цього разу записав до активу результативну передачу, але залишив поле без забитого м’яча. Через це після стадії чвертьфіналу Кіліан Мбаппе зі збірної Франції остаточно наздогнав 39-річного Мессі у списку найкращих бомбардирів турніру. Тепер в обох футболістів по вісім голів.

Чемпіонат світу-2026, чвертьфінал

Аргентина – Швейцарія 3:1 (ДЧ)

Голи: Макаллістер, 10, Хуліан Альварес, 112, Лаутаро Мартінес, 120+2 – Ндой, 66

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна (Монтіель 85), Ромеро (Отаменді 106), Лісандро Мартінес, Тальяфіко (Н. Гонсалес 78), Енцо Фернандес (Альмада 91), Паредес (Лопес 110), Макаллістер, Де Поль (Лаутаро Мартінес 85), Мессі, Хуліан Альварес

Швейцарія: Кобель, Закарія (Яшарі 96), Ельведі, Аканджі, Родрігес (Комер 90+4), Джака, Фройлер (Варгас 115), Соу (Відмер 86), Ндой (Амдуні 86), Емболо, Рідер (Мухейм 86)

Попередження: Альмада 97, Лаутаро Мартінес 98, Отаменді 114 – Емболо 44

Вилучення: Емболо 72 (друга жовта)

Відео: MEGOGO