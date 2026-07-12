Сергій Разумовський

У чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 збірна Англії зуміла здобути непросту вольову перемогу над Норвегією та пробилася до півфіналу турніру.

Матч для команди Томаса Тухеля складався значно важче, ніж можна було очікувати до стартового свистка. Норвегія не лише нав’язала фавориту серйозну боротьбу, а й тривалий час виглядала дуже організовано та впевнено, змушуючи Англію діяти обережно й шукати свої шанси через індивідуальну майстерність лідерів.

Перший тайм проходив у напруженій боротьбі, а найцікавіші події розгорнулися вже ближче до перерви. Саме тоді норвежці несподівано вийшли вперед. Шельдеруп наважився на фантастичний удар здалеку з гострого кута і перекинув м’яч за комірець Пікфорду. Гол вийшов ефектним і став справжнім шоком для англійців, які до того моменту не надто переконливо виглядали в атаці.

Втім, ще до перерви Англія зуміла повернутися у гру. В компенсований до першого тайму час Беллінгем узяв відповідальність на себе та завдав ідеального удару в кут воріт. Нюланд не зміг дотягнутися до м’яча, а рахунок став рівним. Саме цей епізод дозволив «Трьом левам» піти на перерву в значно кращому психологічному стані.

Після відпочинку гра стала ще обережнішою. Обидві команди намагалися не ризикувати зайвий раз, розуміючи ціну кожної помилки на стадії чвертьфіналу чемпіонату світу. При цьому більш гостро в окремих епізодах виглядала саме Норвегія. Англійці ж мали великі проблеми з просуванням м’яча вперед і за весь основний час завершили матч лише з одним ударом у площину воріт.

Окремо варто відзначити роботу арбітра Клемана Тюрпена. Французький рефері в основний час скасував голи обох команд, тож напруга на полі лише зростала. Долю зустрічі вирішив епізод уже на старті додаткового часу. Одразу після поновлення гри Нюланд невдало зіграв після удару, відбивши м’яч просто перед собою. Ситуація нагадала помилку Ламменса у матчі Іспанія - Бельгія, який завершився з рахунком 2:1. Беллінгем миттєво скористався подарунком воротаря і з близької відстані розстріляв ворота, оформивши дубль.

Після цього Англія отримала шанс остаточно зняти всі питання щодо переможця. Клеман Тюрпен призначив пенальті після падіння Спенса у штрафному майданчику Норвегії. Однак після перегляду VAR рішення було скасовано: повтори показали, що англієць сам шукав контакт із суперником, тому підстав для одинадцятиметрового не було.

Ще один важливий момент стався у перерві між двома екстратаймами. Сольбаккен ухвалив досить несподіване рішення, знявши з гри Голанда — беззаперечного лідера та головну ударну силу збірної Норвегії. Ця заміна виглядала дивною з огляду на те, що команді потрібно було рятувати матч.

Без свого головного форварда Норвегія вже не змогла створити по-справжньому небезпечний момент біля воріт Англії. Скандинави намагалися тиснути, але їм бракувало присутності Голанда у штрафному майданчику, його фізичної потужності та вміння завершувати навіть напівмоменти.

У підсумку Англія втримала переможний рахунок і вийшла до півфіналу чемпіонату світу-2026. Головним героєм зустрічі став Джуд Беллінгем, який спочатку зрівняв рахунок наприкінці першого тайму, а потім забив вирішальний м’яч у додатковий час.

У півфіналі світової першості Англія зіграє 15 липня. Суперником трьох левів стане переможець пари Аргентина - Швейцарія.

Чемпіонат світу-2026, чвертьфінал

Норвегія – Англія 1:2 (ДЧ)

Голи: Шельдеруп, 36 – Беллінгем, 45+2, 93

Норвегія: Нюланд, Вольфе (Педерсен 90), Рюерсон (Еурснес 60), Геґґем (Естіґор 90), Аєр, Берг, Берґе, Едеґор, Ск'єльдеруп (Нуса 68), Голанд (Ларсен 105), Сорлот (Бобб 68)

Англія: Пікфорд, О'Райлі (Спенс 86), Конса (Роджерс 89), Ґеї, Стоунз, Райс (Езе 46), Андерсон, Беллінгем (Берн 111), Гордон (Джеймс 71), Мадуеке (Сака 46), Кейн

Попередження: Аєр