Павло Василенко

Одинадцятьох людей заарештували під час масштабних протестів перед матчем четвертого туру групового етапу Ліги Європи між Астон Віллою та Маккабі Тель-Авів у Бірмінгемі.

Пропалестинські вболівальники зібралися перед стадіоном «Вілла Парк», щоб висловити протест проти проведення матчів з ізраїльським клубом, але, незважаючи на напруженість, матч відбувся без жодних проблем.

На стадіоні була велика кількість поліції та охоронців, а Астон Вілла перемогла Маккабі з рахунком 2:0.

Поліція Вест-Мідлендса (WMP) після матчу заявила, що серед 11 заарештованих були чоловіки віком від 17 до 67 років. Більшість із них були заарештовані за расово мотивовані публічні правопорушення.

Серед інших заарештованих були 21-річний чоловік, який намагався кинути феєрверки, та ще одна особа, підозрювана у зберіганні наркотиків з метою їх продажу.

Поліція також затримала 21-річного підлітка, який відмовився зняти маску з обличчя, коли йому наказали це зробити, та 17-річного підлітка, який проігнорував наказ розійтися.

Атмосфера на стадіоні була відносно тихою, велика кількість місць на «Вілла Парк» залишалася порожньою. Звісно, ​​там не було жодних уболівальників з Ізраїлю.