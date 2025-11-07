Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги Європи Сельта здобула переконливу виїзну перемогу над Динамо Загреб — 3:0. Іспанська команда відкрила рахунок уже на четвертій хвилині, коли Дуран скористався помилкою захисту господарів і точно пробив по воротах. На 28-й хвилині Домінгес невдало перервав простріл і зрізав м’яч у власні ворота, подвоївши перевагу суперника.

Перед перервою Дуран оформив дубль, поставивши крапку в матчі. У другому таймі Сельта повністю контролювала перебіг гри, не дозволивши Динамо створити реальної загрози своїм воротам.

До вашої уваги огляд матчу.

Ліга Європи. Загальний етап, четвертий тур

Динамо Загреб – Сельта Віго 0:3

Голи: Дуран, 4, 44, Домінгес, 28, (автогол)