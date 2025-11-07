У середу, 6 листопада, завершився 4-й тур основного етапу Ліги Європи сезону 2025/2026. За його підсумками турнірну таблицю очолив данський Мідтьюлланн, який набрав 12 очок після чотирьох матчів. Команда Майка Тулльберга здобула впевнену перемогу над шотландським Селтіком з рахунком 3:1.

У першій вісімці також опинилися Фрайбург, Ференцварош, Сельта, Брага, Астон Вілла, Ліон та Вікторія Пльзень. Саме ці клуби наразі мають найкращі шанси на прямий вихід до 1/8 фіналу.

У двох із поєдинків них брали участь клуби, за які виступають українські легіонери.

Олександр Зінченко через травму м’яза не потрапив до заявки англійського Ноттінгем Форест на виїзну гру проти австрійського Штурма. Поєдинок у Граці завершився нічиєю 0:0.

Натомість Артем Довбик вийшов у стартовому складі італійської Роми у матчі проти шотландського Рейнджерса. На 36-й хвилині, за рахунку 1:0, український нападник віддав гольову передачу на Лоренцо Пеллегріні. Довбик провів на полі 85 хвилин, а гра в Глазго завершилася перемогою Роми 2:0.

Після 4-го туру Рома посідає 18-ту позицію, а Ноттінгем Форест — 23-тю у загальній турнірній таблиці Ліги Європи.