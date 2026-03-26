Олександр Сукманський

Італія знову має долати плей-оф, щоб потрапити на чемпіонат світу. Після двох попередніх невдач (поразки від Швеції у 2017-му та Північної Македонії у 2022-му) тиск на команду Дженнаро Гаттузо значно зріс.

«Адзуррі» не змогли кваліфікуватися напряму, попри 6 перемог у 8 матчах відбору. Обидві поразки вони зазнали від переможця групи – Норвегії, причому з різницею у три голи.

Під керівництвом Гаттузо Італія здобула 5 перемог у 6 матчах (1 поразка), чотири з яких – з рахунком 3+ голів.

Північна Ірландія підходить до матчу після перемоги у своїй групі Ліги націй, хоча в кваліфікації ЧС-2026 фінішувала третьою. Команда Майкла О’Ніла прагне перервати 40-річну відсутність на чемпіонатах світу. Однак в останніх трьох матчах вона двічі не змогла забити.

У відборі на ЧС-2026 Північна Ірландія забила лише 7 голів у шести іграх. На виїзді команда має лише одну перемогу в останніх десяти офіційних матчах (2 нічиї, 7 поразок).

Історія зустрічей

Італія не програє Північній Ірландії у восьми останніх матчах (6 перемог, 2 нічиї) і зберегла «сухий» рахунок у семи з них. Востаннє команди зустрічалися у відборі ЧС-2022 – тоді італійці перемогли 2:0 вдома.

Матч відбудеться в Бергамо та розпочнеться о 21:45. Переможець пари вийде у фінал плей-оф, де зіграє зі Словаччиною або Косово.

