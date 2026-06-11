Сергій Разумовський

Реал зробив офіційну пропозицію португальському атакувальному півзахиснику Бернарду Сілві. Про це в соцмережі X повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За наявною інформацією, перемовини між сторонами вже тривають і на цей момент перебувають на просунутій стадії. Важливу роль у можливому трансфері відіграє Жозе Моурінью, який із наступного сезону має повернутися на посаду головного тренера мадридського клубу. Саме він, як зазначається, наполягає на підписанні 31-річного португальця.

У мадридському клубі активно працюють над завершенням угоди та розраховують виграти конкуренцію за досвідченого хавбека. У Реалі переконані, що зможуть випередити Барселону та Атлетико, які також зацікавлені у запрошенні Сілви.

Додатковою перевагою для потенційних претендентів є те, що вже 1 липня футболіст залишить Манчестер Сіті у статусі вільного агента. Це означає, що новий клуб зможе підписати його без виплати трансферної компенсації.

У сезоні, що минув, Бернарду Сілва провів 53 матчі на клубному рівні, в яких забив три м’ячі та віддав п'ять результативних передач.