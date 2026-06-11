Володимир Кириченко

Польський фахівець Якуб Хицький, який відповідає за фізичну підготовку володаря титулів WBC, WBA та IBF у надважкому дивізіоні українця Олександра Усика (25-0, 16 КО), для sportowefakty.wp.pl прокоментував перемогу українця над зірковим кікбоксером Ріко Верховеном.

До моменту зупинки бою двоє суддів виставляли нічию, а один віддавав перевагу Верховену. Нідерландець також завдав трохи більше ударів.

«На картину цього бою вплинуло багато факторів. Ріко – дуже фізично сильний хлопець. Він нав’язав свій стиль, був стійким до ударів і ефективно затягнув пошук Усиком способу перемогти.

Так, цей бій мене здивував, але це було хороше видовище. Усі про нього говорять. І це матиме свої наслідки для майбутніх поєдинків та шоу за участю Олександра».

Чи сталося під час підготовчого періоду щось таке, що викликало у вас занепокоєння?

«Пам’ятаймо, що в спорті не все можна передбачити, але багато речей можна зробити більш імовірними. Саме для цього ми контролюємо тренувальний процес.

Підготовчий табір Усика пройшов бездоганно. Поставлені цілі послідовно виконувалися. Ми не мали травм. Період спарингів був для нас дуже вдалим. Цифри збігалися. Вимірювані параметри, які ми контролюємо вже багато років, перебували на відповідному високому рівні.

Я переконаний, що Усик є одним із найкраще контрольованих боксерів у світі. Цьому служить співпраця з Центром інновацій для спорту та здоров’я Академії фізичного виховання в Катовіце, а також організація тренувальних таборів у чудово обладнаному діагностично-тренувальному центрі в Іспанії.

Усупереч поширеним думкам, перед боєм з Ріко не було жодного «розслаблення». Була важка праця та хороша підготовка».

І все ж після бою з’явилися припущення, що час Усика минає. Його колишній промоутер Олександр Красюк навіть натякнув, що чемпіону варто завершити кар’єру.

«Думка колишнього промоутера мене зовсім не дивує. Якби таку думку висловив чинний промоутер, тоді я б занепокоївся».

Критика дістається і вам.

«Як команда, ми стійкі до такого роду критики. Так само, як і Усик. Саме Олександр навчив нас цього і вимагає такого підходу.

Проте багато зауважень є по-людськи несправедливими. Я читаю, що нинішня команда нібито намагається штучно продовжувати кар’єру Олександра, що вводить його в оману щодо його психомоторних можливостей чи ознак старіння.

Наша команда багато років створювалася для того, щоб оптимізувати його підготовку до боїв. Зараз наша мета і роль абсолютно зрозумілі. Усик має завершити кар’єру в правильний момент, не зазнавши жодної поразки.

Інструменти та ресурси, які для цього використовуються, дають таку можливість. Звичайно, спорт залишається прекрасним саме через свою непередбачуваність.

Проте Олександр своїм прикладом і залученістю змінює професійний бокс у світі. Я маю на увазі зміни в галузі тренувального процесу, але також і в питаннях захисту здоров’я.

Розвиток технологій моніторингу прискорень голови, профілювання когнітивних здібностей – це лише частина прикладів. Варто це підкреслювати й цінувати.

Я хочу наголосити на цьому дуже чітко, тому що тези, які зараз висуває боксерське середовище, просто несправедливі».

Усик переміг Верховена технічним нокаутом в 11-му раунді.

Раніше у США назвали боксера, який переможе Усика – це не представник хевівейту.