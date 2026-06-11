Сергій Разумовський

11 червня стартує чемпіонат світу-2026 — головний футбольний турнір літа. Цей мундіаль стане історичним, адже вперше об’єднає 48 збірних і пройде одразу в трьох країнах: США, Канаді та Мексиці. Матчем-відкриттям стане зустріч Мексики та Південної Африки в групі А, де також виступлять Чехія та Південна Корея.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом і відбудеться на легендарному Естадіо Ацтека в Мехіко. Саме ця арена прийме першу гру турніру.

В Україні офіційним транслятором ЧС-2026 є MEGOGO. Платформа покаже всі 104 матчі турніру. Стартову гру між Мексикою та Південною Африкою можна буде переглянути безкоштовно на каналі «MEGOGO СПОРТ» у Т2 та кабельних мережах.

Для перегляду матчів безпосередньо на платформі потрібна активна підписка: «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» або MEGOPACK XL.