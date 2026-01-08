АПЛ. Last dance Семеньйо, Кукурелья підставив Челсі. Відео
Огляд 21 туру
близько 1 години тому
Напередодні завершились поєдинки 21 туру АПЛ.
Антуан Семеньйо провів свій останній матч за Борнмут, посприявши перемозі над Тоттенгемом (3:2) перед своїм переходом в Манчестер Сіті.
Ганець в компенсований час до другого тайму забив переможний м'яч для команди Андоні Іраоли, яка друге трансферне вікно поспіль втрачає своїх зірок.
В паралельному поєдинку Челсі на очах нового менеджера Ліама Росеньйора поступився в принциповому дербі Фулгему. Діями аристократів знову керував штаб U-21, поки новий наставник входить в курс справи.
«Коттеджери», граючи з середини першого тайму в більшості, зуміли довести матч до перемоги над галасливим сусідом.
АПЛ. 21 тур
Борнмут - Тоттенгем 3:2
Голи: Еванілсон, 22, Крупі, 36, Семеньйо, 90+5 - Тель, 5, Палінья, 78
Фулгем - Челсі 2:1
Голи: Хіменес, 55, Вілсон, 81 - Делап, 72