Напередодні завершились поєдинки 21 туру АПЛ.

Антуан Семеньйо провів свій останній матч за Борнмут, посприявши перемозі над Тоттенгемом (3:2) перед своїм переходом в Манчестер Сіті.

Ганець в компенсований час до другого тайму забив переможний м'яч для команди Андоні Іраоли, яка друге трансферне вікно поспіль втрачає своїх зірок.

В паралельному поєдинку Челсі на очах нового менеджера Ліама Росеньйора поступився в принциповому дербі Фулгему. Діями аристократів знову керував штаб U-21, поки новий наставник входить в курс справи.

«Коттеджери», граючи з середини першого тайму в більшості, зуміли довести матч до перемоги над галасливим сусідом.

АПЛ. 21 тур

Борнмут - Тоттенгем 3:2

Голи: Еванілсон, 22, Крупі, 36, Семеньйо, 90+5 - Тель, 5, Палінья, 78

Фулгем - Челсі 2:1

Голи: Хіменес, 55, Вілсон, 81 - Делап, 72