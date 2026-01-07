Евертон з Миколенком не втримав перемогу з Вулвергемптоном у матчі з двома вилученнями
«Іриски» не змогли обіграти аутсайдера
близько 1 години тому
Фото - Getty Images
Евертон вдома зіграв внічию з аутсайдером Вулвергемптоном (1:1) в матчі 21-го туру Англійської Прем’єр-ліги. Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко провів повну зустріч за «ірисок».
Рахунок відкрили господарі зусиллями Майкла Кіна, гості відігралися в другому таймі після голу Матеуса Мане.
Наприкінці зустрічі Евертон залишився вдесятьох після вилучення Кіна. А згодом і взагалі вдев'ятьох, коли другу жовту показали Джеку Грілішу.
Евертон займає 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату Англії, маючи 29 набраних балів. Вулвергемптон залишився на останній, 20-й позиції з сімома очками.
АПЛ, 21-й тур
Евертон – Вулвергемптон – 1:1
Голи: Кін, 17 – Мане, 69.