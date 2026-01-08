АПЛ. МЮ після Аморіма. Епічна пригода Ньюкасла. Відео
Огляд 21 туру
близько 2 годин тому
Фото - АПЛ
Бернлі відібрав очки у Манчестер Юнайтед в домашньому поєдинку 21 туру АПЛ. Манкуніанці завдяки дублю Шешка могли претендувати на камбек. якби не дозволили «кларетс» звести гру до нічиєї.
В паралельному матчі Ньюкасл та Лідс подарували справжнє шоу для власних фанів. Вболівальники на «Сент-Джеймс Парк» стали свідками найрезультативнішого матчу ігрового дня, в якому удача посміхнулась «джорді».
АПЛ. 21 тур
Бернлі - Манчестер Юнайтед 2:2
Голи: Хевен (автогол), 13, Ентоні, 66 - Шешко, 50, 60
Ньюкасл - Лідс 4:3
Голи: Барнс, 36, 90+12, Жоелінтон, 54, Гімараес, 90+1 (з пенальты) - Ааронсон, 32, 79, Калверт-Льюїн, 45+5 (з пенальті)