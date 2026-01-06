Павло Василенко

Сьогодні Карпати офіційно представлять нового головного тренера команди – іспанського фахівця Франа Фернандеса. Першим кроком у його роботі стане особисте знайомство з українськими членами тренерського штабу, яке, за інформацією джерела ТаТоТаке, заплановане на сьогодні на клубній базі в Бартатові.

45-річний іспанець розпочинає роботу в Україні не з «чистого аркуша», а зі штабу, який значною мірою збережено. За наявною інформацією, Фернандесу допомагатимуть асистент Сергій Лавриненко, тренери воротарів Богдан Шуст і Юрій Шевчук, фахівці з фізичної підготовки Вадим Шутенко та Вадим Сапай, а також тренер-аналітик Володимир Кравчук. Таким чином, у команді залишився майже весь штаб Владислава Лупашка.

Винятками стали асистент Ігор Єрмаков і тренер-аналітик Сергій Вертіль, які не увійшли до нового тренерського корпусу. Натомість Фернандес привезе із собою одного з помічників, з яким раніше працював в Іспанії.

У Карпатах розраховують, що поєднання місцевого досвіду та європейського підходу нового наставника дасть змогу стабілізувати гру команди й задати чіткий вектор розвитку. Сьогоднішня презентація стане першим публічним кроком Франа Фернандеса у львівському клубі та сигналом початку нового етапу для зелено-білих.

Після 16 турів Карпати мають у доробку 19 залікових балів та посідають дев'яту сходинку в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.