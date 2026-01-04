Завершилась 2 поєдинки недільної програми 20 туру АПЛ.

Ньюкасл вийшов переможцем в протистоянні з Кристал Пелас, який приїхав на «Сент-Джеймс Парк» із зірковим новачком Бреннаном Джонсоном. Рекордне придбання в історії не може записати в актив дебют у новій команді.

«Джорді» в заключний відрізок матчу змогли дотиснути Пелас, який двічі пропустив від Бруну та Тіава.

В паралельному матчі Тоттенгем не втримав мінімальну перевагу над Сандерлендом, ведучи в рахунку до 80-ї хвилини. Команди обмінялись голами Девіса та Броббі в кожному з таймів.

АПЛ. 20 тур

Ньюкасл - Крістал Пелес 2:0

Голи: Гімараес, 71, Тіав, 78

Тоттенгем - Сандерленд 1:1

Голи: Девіс, 30 - Броббі, 80