АПЛ. Ньюкасл зіпсував дебют Джонсона. Сандерленд врятувався в Лондоні
Огляд 20 туру
35 хвилин тому
Фото - АПЛ
Завершилась 2 поєдинки недільної програми 20 туру АПЛ.
Ньюкасл вийшов переможцем в протистоянні з Кристал Пелас, який приїхав на «Сент-Джеймс Парк» із зірковим новачком Бреннаном Джонсоном. Рекордне придбання в історії не може записати в актив дебют у новій команді.
«Джорді» в заключний відрізок матчу змогли дотиснути Пелас, який двічі пропустив від Бруну та Тіава.
В паралельному матчі Тоттенгем не втримав мінімальну перевагу над Сандерлендом, ведучи в рахунку до 80-ї хвилини. Команди обмінялись голами Девіса та Броббі в кожному з таймів.
АПЛ. 20 тур
Ньюкасл - Крістал Пелес 2:0
Голи: Гімараес, 71, Тіав, 78
Тоттенгем - Сандерленд 1:1
Голи: Девіс, 30 - Броббі, 80