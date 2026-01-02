Павло Василенко

Ліонель Мессі пережив несподівану поразку поза футбольним полем. Авторитетне видання El País оприлюднило результати 40-го традиційного опитування серед спортивних журналістів, які визначали найкращого футболіста Америки 2025 року. Попри феноменальний сезон, аргентинець залишився без головної нагороди – і програв із великим відривом.

2025-й став одним з найяскравіших років Мессі у складі Інтер Маямі. 38-річний лідер не лише привів клуб до чемпіонства в MLS, а й став обличчям усієї ліги. У 34 матчах регулярного сезону та плей-оф він забив 35 голів і віддав 28 результативних передач – цифри, які здавалися майже недосяжними.

Однак навіть така статистика не переконала експертів. У голосуванні El País Мессі посів лише друге місце, отримавши 39 голосів – це всього 14,8% від загальної кількості. Відрив від переможця виявився нищівним.

Беззаперечним тріумфатором опитування став півзахисник Фламенго Джорджіан Де Арраскаета. За уругвайця проголосували 179 журналістів, що становить 67,8% усіх голосів. Третє місце дісталося нападнику Расінга Адріану Мартінесу, який набрав лише 12 голосів.

Арраскаета провів історичний сезон разом з Фламенго. Команда під керівництвом Філіпе Луїса зібрала майже всі можливі трофеї: чемпіонат Бразилії, Кубок Лібертадорес, Суперкубок країни, Лігу штату Ріо-де-Жанейро, Дербі Америки та Кубок Челленджер. Сам хавбек у 33 матчах Серії А забив 18 голів і віддав 14 асистів, ставши справжнім мотором «рубро-негро».

Саме цей вплив на гру та масштаб командних успіхів і принесли Арраскаеті звання найкращого футболіста Америки 2025 року попри магію Мессі.