Евертон в рамках 20 туру АПЛ вдома приймав Брентфорд. Матч у Ліверпулі завершився з рахунком 1:4.

Команда Девіда Моєса виявилась надто гостинною до лондонців, які протягом всього матчу комфортно себе відчували на «Хілл Дікінсон».

Головним героєм зустрічі став нападник Брентфорда Тіаго, який відзначився хет-триком. Бразилець на 11-й хвилині відкрив рахунок, зіпсувавши початок гри для Евертона.

Мерсисайдці могли повернутись в гру до перерви, якби помилкою Ярмолюка скористався Бунам, якому не вдалося переграти Келлехера. Перед перервою Евертон створив ще одну класну нагоду, проте кіпер Брентфорда встиг зреагувати на удар Баррі.

Початок другої 45-хвилинки виявився жахливим для Евертона. Протягом 1 хвилини Коллінз та Тіаго змусили Пікфорда діставати мяча з власних воріт.

На 63-й хвилині Евертон знайшов свій шанс, коли Гріліш точно на голову вклав м'яч на голову Бету, де у Келлехера не було шансів. Господарі відчайдушно хотіли відігратись, за що були покараті третім голом Тіаго в цьому матчі.

Останнє слово у матчі було за Евертона, коли Гріліш записав другий асист на Баррі, встановивши фінальний результат цього матчу.

Українські збірники Віталій Миколенко та Єгор Ярмолюк відіграли увесь матч в складі обох команд.

АПЛ. 20 тур

Евертон – Брентфорд – 2:4

Голи: Бету, 66, Баррі, 90+1 – Тьяго, 11, 51, 88, Коллінз, 50