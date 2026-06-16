Олександр Сукманський

Чинний чемпіон світу збірна Аргентини розпочне захист свого титулу на чемпіонаті світу-2026 матчем проти Алжиру в Канзас-Сіті.

Через чотири роки після тріумфу в Катарі аргентинці спробують стати лише третьою збірною в історії, яка змогла виграти два чемпіонати світу поспіль. Раніше це вдавалося лише Італії (1934–1938) та Бразилії (1958–1962).

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Команда Ліонеля Скалоні підходить до турніру в чудовій формі. Аргентина виграла відбірковий цикл у Південній Америці та кваліфікувалася до фінальної частини чемпіонату світу в 14-й раз поспіль. У 15 останніх матчах аргентинці здобули 13 перемог, один раз зіграли внічию та зазнали лише однієї поразки.

Алжир також демонструє переконливі результати. Африканська збірна виграла 14 із останніх 19 матчів, тричі зігравши внічию та двічі поступившись. Ця серія дозволила команді вдруге поспіль виграти свою відбіркову групу.

Для Алжиру це буде п’ятий чемпіонат світу в історії та перший із 2014 року. Найкращим результатом команди залишається вихід до 1/8 фіналу на мундіалі в Бразилії. Після двох перемог у перших трьох матчах на чемпіонатах світу у 1982 році алжирці здобули лише одну перемогу в наступних десяти поєдинках турніру.

Єдина зустріч між суперниками відбулася в червні 2007 року в товариському матчі. Тоді Аргентина перемогла з рахунком 4:3, а Ліонель Мессі оформив свій перший дубль у складі національної команди.

Статистика також говорить на користь аргентинців. Збірна Аргентини виграла всі шість останніх матчів чемпіонатів світу проти представників Африки. Крім того, переможець вів у рахунку після першого тайму в кожному з дев’яти останніх матчів за участю аргентинської команди.

Особлива увага буде прикута до Ліонеля Мессі. Рекордсмен за кількістю матчів на чемпіонатах світу вже провів 26 поєдинків на мундіалях, забив 13 голів і віддав вісім результативних передач. Матч проти Алжиру стане для нього 200-м у футболці збірної Аргентини, а також дозволить стати першим футболістом в історії, який зіграє на шести чемпіонатах світу.

У складі Алжиру ключовою фігурою залишається Мохамед Амура, який став найкращим бомбардиром африканського відбору до ЧС із десятьма голами.

Перед стартовою грою Аргентина отримала хороші новини щодо воротаря Еміліано Мартінеса, який готовий вийти на поле. Водночас участь Ніколаса Тальяфіко залишається під питанням. Алжир не зможе розраховувати на Рамі Бенсебаїні.

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Попереду матч Аргентина — Алжир. Експерти GGBET вважають, що перевагу мають аргентинці. Їх перемогу оцінюють з коефіцієнтом 1.44, тоді як алжирців — з коефіцієнтом 8.11. Хто візьме гору? Обирай свій варіант на ggbet.ua!

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