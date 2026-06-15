Мессі допоможе Аргентині у стартовому поєдинку чемпіонату світу
Зірка світового футболу вийде у стартовому складі проти Алжиру
близько 1 години томуПідписатися в
Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі повністю відновився після розтягнення м'яза задньої поверхні лівого стегна і готовий до старту на чемпіонаті світу-2026.
За інформацією джерела ElDesmarque, 38-річний форвард вийде у стартовому складі в дебютному поєдинку аргентинців проти збірної Алжиру.
Матч відбудеться 17 червня в Канзас-Сіті.
Раніше Мессі відіграв більше тридцяти хвилин у товариській зустрічі проти Ісландії (3:0), де відзначився забитим м'ячем з пенальті.
Через негоду в США збірна Португалії скасувала тренування та пресконференцію на ЧС-2026.