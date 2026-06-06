Денис Сєдашов

Центральний захисник французького Марселя та національної збірної Аргентини Леонардо Балерді пропустить чемпіонат світу 2026 року через ушкодження. Про це офіційно повідомила Асоціація футболу Аргентини (AFA) у своїх соціальних мережах.

Через травму литкового м'яза правої ноги захисник не зможе допомогти своїй команді на полях Північної Америки.

Захисник Леонардо Балерді отримав травму литкового м'яза правої ноги і не зможе взяти участь у чемпіонаті світу. Тримайся, сил тобі та якнайшвидшого одужання!

Нагадаємо, що світова першість триватиме з 11 червня до 19 липня в США, Канаді та Мексиці. Чинні чемпіони світу аргентинці на груповому етапі змагатимуться в одному квартеті зі збірними Австрії, Алжиру та Йорданії.

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