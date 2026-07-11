Олександр Сукманський

Аргентина та Швейцарія зустрінуться у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026. Матч відбудеться у Канзас-Сіті, де чинні чемпіони світу спробують продовжити свою безпрограшну серію на стадії плейоф мундіалів. Гра розпочнеться 12 липня о 4:00.

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У 1/8 фіналу аргентинці здійснили історичний камбек у поєдинку проти Єгипту. Команда Ліонеля Скалоні стала першою в історії чемпіонатів світу, яка змогла відіграти відставання у два м'ячі після 78-ї хвилини та перемогти в основний час. Після успіху з рахунком 3:2 безпрограшна серія Аргентини на чемпіонатах світу зросла до 11 матчів — дев'яти перемог і двох нічиїх, що стало новим рекордом команди на мундіалях.

Аргентинці також підходять до гри з серією з 12 перемог поспіль та продовжують боротьбу за захист чемпіонського титулу. Востаннє збірна вигравала два чемпіонати світу поспіль у 1962 році — це вдалося Бразилії. Водночас на нинішньому турнірі Аргентина дозволила суперникам завдати лише дев'яти ударів у площину воріт, хоча з них пропустила п'ять м'ячів.

Швейцарія пробилася до чвертьфіналу після перемоги над Колумбією у серії пенальті. Для команди це перший вихід до цієї стадії чемпіонату світу з 1954 року. Крім того, швейцарці вперше в історії виграли два матчі плейоф на одному мундіалі.

Перемога над Колумбією стала лише другою для Швейцарії у шести останніх серіях післяматчевих пенальті на великих турнірах. Команда Мурата Якіна перебуває у чудовій формі, маючи лише одну поразку в останніх 19 матчах. При цьому єдина невдача сталася у товариському поєдинку.

Історія особистих зустрічей також на боці Аргентини. Швейцарія жодного разу не перемагала суперника у семи попередніх матчах, двічі зіграла внічию та зазнала п'яти поразок. Обидві зустрічі команд на чемпіонатах світу завершилися перемогами аргентинців.

Також швейцарці мають лише дві перемоги у десяти матчах чемпіонатів світу проти представників Південної Америки, хоча одну з них вони здобули саме у попередньому раунді нинішнього турніру, обігравши Колумбію.

Серед статистичних тенденцій варто відзначити, що в шести з останніх семи матчів Аргентини у плейоф чемпіонатів світу забивали обидві команди. Крім того, аргентинці забивали щонайменше два м'ячі в кожному з останніх 11 матчів на мундіалях. Швейцарія жодного разу не поступалася в рахунку протягом усього циклу чемпіонату світу-2026, включаючи кваліфікацію та фінальну частину. Водночас у п'яти з останніх семи матчів команда пропускала рівно один м'яч.

Енцо Фернандес приніс Аргентині перемогу над Єгиптом, забивши 3000-й гол в історії чемпіонатів світу. Також аргентинці виграли всі сім матчів, у яких він відзначався. У складі Швейцарії головною атакувальною загрозою залишається Брель Емболо, який у 17 останніх матчах за збірну набрав 13 результативних дій — 11 голів і дві результативні передачі.

Аргентина підходить до чвертьфіналу без серйозних кадрових втрат. У Швейцарії під питанням участь Йогана Манзамбі, який відновлюється після незначного ушкодження коліна.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Аргентина — Швейцарія так: коефіцієнт на перемогу аргентинців — 1.72, на перемогу швейцарців — 5.76. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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