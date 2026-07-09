Павло Василенко

Після гучних звинувачень з боку Єгипту через виліт з чемпіонату світу голова суддівського комітету ФІФА П'єрлуїджі Колліна публічно захистив роботу арбітра Франсуа Летексьє у матчі проти Аргентини. В інтерв'ю офіційному сайту ФІФА італієць категорично відкинув будь-які натяки на упередженість та пояснив два найсуперечливіші епізоди зустрічі, хоча не прокоментував претензії щодо можливого пенальті за затримку у штрафному майданчику.

Після поразки 2:3 головний тренер єгиптян Хоссам Хассан назвав матч «підтасованим» і припустив, що хтось хотів бачити Ліонеля Мессі у наступному раунді. Колліна наголосив, що суддівський корпус ФІФА працює абсолютно незалежно, а на його рішення не може впливати ніхто, «навіть президент ФІФА».

За словами Колліни, скасування гола Єгипту було правильним, адже під час атакувальної фази Лісандро Мартінесу «явно наступили на ногу», а VAR мав повне право втрутитися незалежно від того, скільки часу минуло до взяття воріт. Також він заявив, що контакт Хуліана Альвареса із Мохамедом Салахом не тягнув на пенальті, оскільки аргентинець спершу зіграв у м'яч, а вже потім відбувся звичайний ігровий контакт.