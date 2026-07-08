Павло Василенко

Збірна Швейцарії стала останнім учасником чвертьфіналу чемпіонату світу-2026, здолавши Колумбію в напруженій серії пенальті. Основний і додатковий час не виявили переможця – 0:0, а в післяматчевій лотереї швейцарці виявилися точнішими – 4:3.

Перший тайм пройшов у жорсткій тактичній боротьбі. Понад 20 хвилин команди не могли завдати жодного удару по воротах, а перший справжній момент створила Колумбія. Густаво Пуерта цілив у дальній кут, але Грегор Кобель блискуче врятував свою команду. Швейцарці відповіли небезпечним ударом Фабіана Рідера, однак Каміло Варгас також зіграв бездоганно.

Після перерви команда Мурата Якіна додала в активності. Джибріль Соу пробив поруч зі стійкою, а Рідер був близьким до гола після штрафного удару. Колумбія відповіла шансом Луїса Суареса, який не влучив у площину воріт із вигідної позиції.

Наприкінці основного часу суперники діяли максимально обережно, відклавши вирішення долі путівки до овертайму. Саме в додаткові 30 хвилин гра ожила. Колумбійці створили кілька чудових нагод, одного разу влучили в поперечину, а Кобель неодноразово рятував швейцарців.

Найкращий шанс матчу змарнував Хамінтон Кампас. На 115-й хвилині він опинився сам перед воротарем після помилки захисту, але сенсаційно пробив над поперечиною.

У серії пенальті героєм став Кобель, який відбив удар Хуана «Кучо» Ернандеса. Давінсон Санчес також не реалізував свою спробу, влучивши в поперечину. У складі Швейцарії схибив лише Мануель Аканджі, однак цього виявилося недостатньо для Колумбії.

Перемігши з рахунком 4:3 у серії пенальті, Швейцарія вийшла до чвертьфіналу, де зустрінеться зі збірною Аргентини.

Чемпіонат світу-2026, 1/8 фіналу

Швейцарія – Колумбія – 0:0 (4:3 по пенальті)