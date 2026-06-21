Олександр Сукманський

Після впевненої перемоги над Алжиром у стартовому матчі чемпіонату світу-2026 збірна Аргентини готується до поєдинку проти Австрії у другому турі групи J. Матч відбудеться в Техасі, а його переможець гарантує собі вихід до плей-оф. Початок зустрічі – 22 червня о 20:00

Світовий футбольний турнір — подія, на яку ми чекали 4 роки. Це літо великої гри, і букмекерський бренд GGBET зустрічає його з усім, що любить справжній фан: глибокою лінією, одними з найкращих коефіцієнтів і атмосферою свята! Вмикай матчі, лови емоції, вболівай із GGBET!

Чинні чемпіони світу розпочали захист титулу з перемоги 3:0 над Алжиром. Для аргентинців цей успіх став уже восьмим поспіль у всіх турнірах. Також команда не програє протягом семи матчів чемпіонатів світу, здобувши п’ять перемог і двічі зігравши внічию.

У трьох останніх матчах мундіалю Аргентина незмінно забивала по три м’ячі. Якщо команді вдасться повторити це досягнення й у грі з Австрією, вона стане лише сьомою збірною в історії чемпіонатів світу, яка забивала щонайменше три голи у чотирьох матчах турніру поспіль.

Австрія також успішно стартувала на турнірі, перемігши Йорданію з рахунком 3:1. Команда Ральфа Рангніка перебуває у чудовій формі, маючи десять перемог, одну нічию та лише одну поразку в останніх дванадцяти матчах.

Водночас статистика зустрічей із представниками Південної Америки не на користь австрійців. Лише один з десяти останніх матчів проти таких суперників завершився для них перемогою.

Для команд це буде перша очна зустріч на чемпіонатах світу. Раніше збірні двічі грали між собою в товариських матчах: одну перемогу здобула Аргентина, ще одна гра завершилася внічию.

Окрема увага буде прикута до Ліонеля Мессі. Нападнику Аргентини достатньо забити один м’яч, щоб перевершити рекорд Мирослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Також результативний удар дозволить йому стати лише третім футболістом в історії, який відзначався у шести поспіль матчах мундіалю.

У складі Аргентини очікують на повернення Ніколаса Тальяфіко, який пропустив стартову гру. Австрієць Штефан Пош зазнав перелому щелепи у матчі з Йорданією, однак провів на полі всі 90 хвилин і, як очікується, буде готовий до наступного поєдинку.

Хочеш максимум від події світового футбольного змагання — заходь на GGBET. Готові експреси на головні матчі дня, попередньо зібрані експертами бетбілдери на топ-зустрічі, одні з найкращих коефіцієнтів на ринку, ексклюзивні бонуси на час турнірів і швидкі виплати. На переможців чекає загальний призовий фонд 3 000 000 грн. Усе для літа великої гри!

Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Аргентина — Австрія так: коефіцієнт на перемогу Аргентини — 1.59, на перемогу Австрії — 6.56. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

РЕКЛАМА

21+

ТОВ "ГГБЕТ". Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №128). Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор казино в мережі Інтернет від 23.08.2023 (рішення КРАІЛ від 08.08.2023 №129).

Пропозиція діє з 10 червня 2026 року по 19 липня 2026 року включно на сайті ggbet.uа на території України (за винятком тимчасово окупованих територій, визначених рішенням РНБО, введеним у дію указом Президента України). Деталі на сайті ggbet.uа.

Під "3000000 грн призових" розуміється можливість взяти участь у розіграші загального призового фонду у розмірі 3000000 гривень, а під отриманням призу - його придбання гравцем за одну копійку з балансу його особистого кабінету.

Зазначені коефіцієнти взяті з сайту ggbet.ua є актуальними станом на 19:30 21.06.2026 та можуть змінюватися.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.