Павло Василенко

Збірна Австрії розпочала чемпіонат світу з тяжкої перемоги над Йорданією. Фаворит зустрічі зіткнувся із серйозним опором і зміг вирвати три очки лише наприкінці – 3:1.

З перших хвилин стало зрозуміло, що Йорданія не збирається відсиджуватися в обороні. Вже на старті азіатська команда створила кілька небезпечних моментів, а на 17-й хвилині Александер Шлагер врятував Австрію після сильних ударів Оде Аль-Фахурі.

Проте перший гол забили саме австрійці. На 21-й хвилині Романо Шмід завдав точний дальній удар та вивів європейську збірну вперед.

Після перерви Йорданія продовжила активно атакувати і на 50-й хвилині досягла свого – Алі Ольван відновив рівність на табло.

Другий тайм вийшов особливо драматичним. На 67-й хвилині Марко Арнаутович забив після кутового, але після втручання VAR гол скасували через гру рукою. Через десять хвилин Австрія все ж таки вийшла вперед – після чергового стандарту Язан Аль-Араб зрізав м'яч у власні ворота.

Фінальна точка була поставлена ​​вже у доданий час. Арнаутович заробив пенальті та сам реалізував його на 102-й хвилині.

Австрія (3 очки) стартувала з перемоги і тепер готується до головного матчу групи проти Аргентини (3 бали). Йорданія зіграє з Алжиром, які йдеть без залікових балів

Чемпіонат світу-2026, 1-й тур

Група J

Австрія – Йорданія – 3:1

Голи: Шмід, 20, Аль-Араб, 76 (автогол), Арнаутович, 90+12 (пенальті) – Ольван, 50.