Павло Василенко

Збірної Аргентини обіграла Алжир з рахунком 3:0 на стадіоні «Arrowhead Stadium» у американському Канзас-Сіті у першому турі чемпіонату світу-2026, тим самим чудово розпочавши захист титулу чемпіона світу.

На старті гри Ліонель Мессі та Фарес Шаїбі обмінялися голами з положень поза грою – обидва взяття воріт були справедливо скасовані.

На 17-й хвилині Мессі забив чудовий гол з дальньої дистанції, вивівши Аргентину вперед.

За півгодини до кінця матчу Мессі подвоїв перевагу, а на 76-й хвилині капітан збірної Аргентини оформив хет-трик.

До речі, Мессі повторив рекорд легендарного німецького форварда Мірослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Мессі та Клозе зараз очолюють список з 16 голами, а бразилець Роналдо має у своєму активі 15 забитих м’ячів.

У другому турі чемпіонату світу, 22 червня, Аргентина протистоятиме Австрії (початок гри о 20:00 за київським часом), а наступного дня Алжир зіграє з Йорданією (06:00).

Чемпіонат світу-2026, 1-й тур

Група J

Аргентина – Алжир – 3:0

Голи: Мессі, 17, 60, 76.