Мессі зробив хет-трик у першому матчі Аргентини на ЧС-2026: аргентинець повторив рекорд Клозе
Зірковий форвард приніс перемогу аргентинцям
близько 3 годин томуПідписатися в
Збірної Аргентини обіграла Алжир з рахунком 3:0 на стадіоні «Arrowhead Stadium» у американському Канзас-Сіті у першому турі чемпіонату світу-2026, тим самим чудово розпочавши захист титулу чемпіона світу.
На старті гри Ліонель Мессі та Фарес Шаїбі обмінялися голами з положень поза грою – обидва взяття воріт були справедливо скасовані.
На 17-й хвилині Мессі забив чудовий гол з дальньої дистанції, вивівши Аргентину вперед.
За півгодини до кінця матчу Мессі подвоїв перевагу, а на 76-й хвилині капітан збірної Аргентини оформив хет-трик.
До речі, Мессі повторив рекорд легендарного німецького форварда Мірослава Клозе за кількістю голів на чемпіонатах світу. Мессі та Клозе зараз очолюють список з 16 голами, а бразилець Роналдо має у своєму активі 15 забитих м’ячів.
У другому турі чемпіонату світу, 22 червня, Аргентина протистоятиме Австрії (початок гри о 20:00 за київським часом), а наступного дня Алжир зіграє з Йорданією (06:00).
Чемпіонат світу-2026, 1-й тур
Група J
Аргентина – Алжир – 3:0
Голи: Мессі, 17, 60, 76.
Поділитись