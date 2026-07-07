Олександр Сукманський

Чинний чемпіон світу Аргентина продовжує боротьбу за захист титулу. У матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 команда Ліонеля Скалоні зіграє проти збірної Єгипту, яка вже переписала власну історію на мундіалях.

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Аргентинці вийшли до цієї стадії після непростої перемоги над Кабо-Верде. Для визначення переможця знадобився додатковий час, у якому фаворит здобув перемогу з рахунком 3:2.

Цей успіх став для Аргентини вже 11-м поспіль. Команда також може стати першою з часів Бразилії у 1962 році, якій вдасться захистити титул чемпіона світу.

Статистика також говорить на користь південноамериканців. Лише один чинний чемпіон світу в історії вибував на стадії 1/8 фіналу, тоді як п'ять останніх володарів титулу успішно проходили цей етап. Крім того, Аргентина виграла свої останні 24 матчі на нейтральному полі.

Єгипет уперше у своїй історії здобув перемогу в матчі плей-оф чемпіонату світу, здолавши Австралію у серії пенальті. Тепер африканська команда може стати лише п'ятою збірною континенту, яка проб'ється до чвертьфіналу мундіалю.

У нинішньому турнірі три з чотирьох матчів Єгипту завершилися внічию 1:1 за підсумками основного часу. Водночас історія протистоянь з представниками КОНМЕБОЛ не на користь єгиптян — лише одна перемога, три нічиї та 12 поразок.

Єдина очна зустріч Аргентини та Єгипту відбулася у 2008 році й завершилася перемогою аргентинців із рахунком 2:0. Крім того, збірна Аргентини виграла вісім поспіль матчів чемпіонатів світу проти представників Африки.

Аргентина підходить до зустрічі без нових кадрових втрат. У складі Єгипту через струс мозку може пропустити матч Мохамед Хані, а Ахмед Фатух продовжує відновлюватися після травми задньої поверхні стегна.

Серед ключових гравців варто відзначити Ліонеля Мессі, який може стати лише шостим футболістом в історії, що забивав у перших п'яти матчах своєї команди на одному чемпіонаті світу. У складі Єгипту найбільшу небезпеку становить Мохамед Салах, який перед стартом 1/8 фіналу створив найбільше гольових моментів на турнірі — 16.

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Експерти GGBET оцінюють шанси команд у матчі Аргентина — Єгипет так: коефіцієнт на перемогу аргентинців — 1.36, на перемогу єгиптян — 10.66. Хто вийде сильнішим — обирай свій варіант на ggbet.ua. Все буде GG!

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