Сергій Разумовський

В 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026 Збірна Аргентини здолала Кабо-Верде у драматичному матчі.

Фаворит зустрічі краще провів перший тайм і зумів вийти вперед після паузи на водопій. Команда Ліонеля Скалоні швидко розіграла м’яч, а Лісандро Мартінес виконав тонку передачу за спини захисникам. Ліонель Мессі скористався моментом і відправив м’яч у ворота, забивши свій сьомий гол на цьому Мундіалі.

Після перерви Кабо-Верде несподівано повернулося в гру. Дуарте скористався хаосом у захисті аргентинців і переграв Еміліано Мартінеса, зрівнявши рахунок. Аргентина намагалася дотиснути суперника ще в основний час, а Мессі кілька разів небезпечно виконував штрафні. Найближчим до гола він був в одному з епізодів, коли пробив не після свистка, але Возінья здійснив ефектний сейв, витягнувши м’яч із дев’ятки.

У додатковий час Аргентина знову вийшла вперед. Лісандро Мартінес наважився на удар ідеальної точності та поцілив у дев’ятку. Здавалося, цей гол мав остаточно зняти питання щодо переможця, однак Кабо-Верде відповіло не менш яскраво. Лопес Кабрал, одноклубник Арсенія Батагова та Руслана Маліновського, виконав фантастичний обвідний удар у дев’ятку, залишивши Еміліано Мартінеса без шансів. Цей постріл точно претендуватиме на звання голу турніру.

Вирішальний епізод стався у заключній 15-хвилинці. Мессі виконав ідеальну подачу на голову Крістіана Ромеро, після чого Аргентина втретє повела в рахунку. Згодом цей м’яч переписали як автогол Боржеса.

Кінцівка зустрічі вийшла напруженою та майже сюрреалістичною: чинний чемпіон світу був змушений оборонятися проти дебютанта турніру. Кабо-Верде створило ще кілька небезпечних моментів і до останнього намагалося врятувати матч, однак аргентинці цього разу втримали перевагу.

У підсумку збірна Аргентини вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026, де 7 липня зіграє проти Єгипту.

Чемпіонат світу-2026, 1/16 фіналу

Аргентина – Кабо-Верде 3:2 (ДЧ)

Голи: Мессі, 29, Мартінес Ліс., 92, Боржес, 111 (автогол) – Дуарте, 59, Лопес Кабрал, 103

Аргентина: Е. Мартінес, Моліна (Монтіель 104), Ромеро, Лісандро Мартінес, Медіна (Тальяфіко 86), МакАллістер, Енцо Фернандес, Де Поль (Паредес 84), Альмада (Н. Гонсалес 64), Мессі, Лаутаро Мартінес (Хуліан Альварес 63)

Кабо-Верде: Возінья, Морейра, Боржеш, П. Лопеш, С. Кабрал, Піна (Беншимоль 100), Мендеш (В. Семеду 80), Л. Дуарте (Монтейру 67), Д. Дуарте (Я. Семеду 100), Ж. Кабрал (Варела 80), Н. Да Кошта (Лівраменто 67)

Попередження: Монтіель 115 – Піна 68